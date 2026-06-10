Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, kaybının 5. gününde bulundu. Genç kızın evli ve iki çocuk babası adama kaçması ayrıca kendi isteğiyle evden ayrıldığını söylemesi stüdyoda tansiyonu yükseltti. Şüpheli şahısla ilgili iddialar ağızları açık bırakırken, Ceyda’nın “ Geri döneceğim” şeklindeki ısrarlı tavrı Müge Anlı’yı çıldırttı. Anlı “Bu ne şımarıklık ya… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin derdindesin?” diyerek tepki gösterdi.

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa’nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve ailesi uzun süre kendisinden haber alamamıştı. Kızlarının bulunması için endişe içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran baba Ceyhun Evlekoğlu, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunarak kızının hayatından endişe ettiklerini ifade etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda genç kızın Adana’ya gittiği ortaya çıktı. Bugünkü programa gelen Ceyda Evlekoğlu, sosyal medya üzerinden oynadığı bir oyun aracılığıyla 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Mustafa isimli kişinin yanına kendi isteğiyle gittiğini belirterek, onunla evlenmek istediğini söyledi. Ailesine geri dönmeyi kabul etmeyen genç kız, evden ayrılmadan önce annesiyle tartışma yaşadığını da dile getirdi.

Öte yandan Mustafa isimli kişinin evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması, ailede büyük şok etkisine neden oldu. İddialara göre söz konusu kişinin, eşinden boşanacağını söyleyerek Ceyda Evlekoğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Yayına katılan bazı izleyiciler ise aynı kişinin geçmişte de benzer iddialarla gündeme geldiğini, daha önce beş çocuklu bir kadını kaçırdığına dair söylentiler bulunduğunu ifade etti. Bir başka iddiada ise söz konusu şahsın daha önce bir çocuğu kaçırma suçlamasıyla bir yıl hapis yattığı öne sürüldü.

Tüm bu iddialar canlı yayında tartışılırken, Ceyda Evlekoğlu’nun açıklamalarında ısrarcı tavrını sürdürmesi dikkat çekti. Genç kız, birlikte olduğu kişinin boşanacağına inandığını ve bu nedenle geri dönmek istediğini yineledi.

“NEYİN ŞIMARIKLIĞINI YAPIYORSUN”

Ünlü sunucu, “Ayrıldığı zaman gidersin gitmek istersen. Ne oluyor böyle sen de onun dizine kapanıyorsun. Bu ne şımarıklık ya… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin şımarıklığının derdindesin. Sen evli 2 çocuklu olsan, senin kocan bir kadın getirse hoşuna gider mi?” sözleriyle genç kıza sert çıktı.

Programda yaşanan bu gelişmeler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Olayın ilerleyen günlerde nasıl bir sürece evrileceği ise merak konusu oldu.