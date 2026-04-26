ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemine bomba gibi düştü.

Washington DC’de düzenlenen akşam yemeği Trump’a yönelik silahlı saldırı girişimiyle yarıda kesilirken, saldırı sonrasına ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.

TRUMP SAHNEDEN İNMEYE ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ Trump ve Beyaz Saray Muhabirlerinin akşam yemeği yediği salonda, 5 el silah sesinin duyulmasının ardından Başkan Trump ve First Lady Melania Trump, ajanların oluşturduğu koruma çemberiyle saniyeler içinde salondan uzaklaştırıldı. Saldırının ardından kaydedilen görüntülerde, Trump’ın sahneden indirilmeye çalışılırken yere düştüğü anlar kameralara yansıdı. Melanie Trump'ın ise yaşadığı şokun hemen ardından masanın altına saklandığı görüldü.

HERKES SALONDAN AYRILIRKEN O YEMEĞE DEVAM ETTİ Yaşanan büyük kaosun ortasında bir basın mensubunun hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam ettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, binlerce kez tıklanarak viral oldu.

SALONDAN AYRILMADAN ŞİŞELERİ TOPLADILAR Saldırının ardından salon hızla tahliye edilirken, bazı konukların gülerek fotoğraf ve video çektiği görüldü. Aynı kişilerin alandan ayrılmadan önce masadaki alkol şişelerini de yanlarına aldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Ses getiren görüntüler sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI Geçtiğimiz aylarda konuşma yaptığı sırada suikast düzenlenerek öldürülen Charlie Kirk'in eşi Erika Kirk’ün yaşadığı korku dolu anlar da kameralara yansıdı. Olayın etkisiyle gözyaşlarına boğulan Kirk, Trump'a suikast girişimi yapılan salondan ''Eve gitmek istiyorum'' diyerek çıktı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI Saldırı sonrası bazı davetliler masaların altına saklanırken, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in salondan yürüyerek çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

SALDIRGAN KURTULDU Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı, "Bir adam, birden fazla silahla donanmış bir şekilde güvenlik kontrol noktasına saldırdı ve Gizli Servis'in cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur çok yakın bir mesafeden çok güçlü bir silahla vuruldu, ama kurtuldu. Giydiği çelik yelek işe yaradı. Az önce o memurla konuştum ve çok iyi durumda. Yaptığı görevden oldukça gururlu" ifadelerini kullandı.

"SALDIRGAN HASTA BİRİ" İlk belirlemelere göre saldırganın California eyaletinde yaşadığının tespit edildiğini aktaran Trump, "Güvenlik birimleri şu an onun yaşadığı daireye gidiyorlar. Bu saldırgan hasta biri. Biz böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Yine de çok güzel bir akşamdı. Etkinlik gerçekten ifade özgürlüğünü genişletmeyi ve anayasamızın öngördüğü hakları yaşatmayı amaçlıyordu. Bu etkinliği önümüzdeki 30 gün içinde tekrar yapacağız. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Basına da bu olayı yansıtma biçimleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Haberlerinizde oldukça sorumlu davrandınız" ifadelerini kullandı.

'İRAN'LA BAĞLANTILI MI' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP Trump, "Bu silahlı saldırının İran'daki savaşla bağlantılı olabileceğine dair herhangi bir belirti var mı" sorusu üzerine, "Sanmıyorum ama bunu asla bilemezsiniz. Dünyanın alanında en iyi kişileri bunun üzerinde çalışıyor. Pek çok şeyi öğreneceğiz" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği'ndeki silahlı saldırının şüphelisinin, California Torrance'dan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu ortaya çıktı. 2017 yılında Cal Tech'ten mühendislik derecesiyle mezun olan Allen, 2025'te bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans kazandı. SALDIRGANIN HEDEFİ BELLİ OLDU CBS News'e konuşan emniyet kaynaklarına göre, şüpheli öğretmen ve video oyunu geliştiricisi Cole Thomas Allen, 'Trump yönetiminin yetkililerini' hedef aldığını belirtti. Polis, şüphelinin av tüfeği, tabanca ve bıçaklar da dahil olmak üzere birden fazla silah taşıdığını söyledi.

