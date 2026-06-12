ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanabileceğini söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de mutabakat zaptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanmasının mümkün olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin “anlaşmanın çok yakın olduğu” yönündeki açıklamalarını olumlu bulduğunu ifade etti.

Trump, “İran ile hafta sonu ya da pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceğimize inanıyorum” dedi.

Erakçi’nin açıklamalarına değinen Trump, “Kendisi de ABD ile bir anlaşmaya varılması ihtimalinin hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti” ifadelerini kullandı.

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"İRAN TARAFFI ÖZÜR DİLEDİ" İDDİASI

Öte yandan Trump, İran basınında yer alan ve anlaşma sonrası Tahran’ın dondurulmuş fonlarına erişeceği yönündeki haberlere ilişkin İran yönetimine tepkilerini ilettiklerini, İran tarafının ise bu konuda özür dilediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da İran ile anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu ve son mutabakat metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

ERAKÇİ: DİJİTAL ORTAMDA İMZALANABİLİR

ABD kanadından gelen 'anlaşma' açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, kritik değerlendirmelerde bulundu. İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, taraflar arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının önümüzdeki birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Erakçi, mutabakat zaptında yer alan maddelerin hayata geçirilmesinin nihai anlaşma için ön şart olduğunu ifade etti. İranlı Bakan, söz konusu yükümlülüklerin uygulanmaması durumunda kapsamlı anlaşmaya yönelik müzakerelerin ilerlemeyeceğini kaydetti.

Nükleer program konusuna da değinen Erakçi, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun geleceğine ilişkin tartışmalarda İran’ın yaklaşımını ortaya koydu. Erakçi, bu konuda çözüm yolunun malzemenin İran sınırları içerisinde seyreltilmesi olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erakçi, boğazın yönetimi konusunda Umman ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın egemenlik alanında bulunduğunu vurgulayan Erakçi, gelecekteki idari yapının geçmişteki uygulamalardan farklı olabileceğini söyledi.

İran'ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarına ilişkin de bir mekanizma öngörüldüğünü açıklayan Erakçi, müzakere sürecine karşı çıkan çevrelerin bulunduğunu savundu. Bu kesimlerin başında İsrail'in geldiğini öne süren İranlı Bakan, basında yer alan bazı anlaşma metinlerinin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Erakçi, İran'ın dış baskılar nedeniyle geri adım atmayacağını belirterek, mutabakat zaptındaki şartların yerine getirilmesinin sürecin geleceği açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

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