Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasının nihai metninde uzlaşı sağlandığını ve Pakistan’ın sürecin tamamlanması için taraflarla yakın temas yürüttüğünü açıkladı. “Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı” ifadeleri dikkat çekti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şerif, iki ülke arasında barış anlaşmasına dair nihai metin üzerinde uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Barış anlaşmasına ilişkin nihai ve üzerinde mutabakata varılmış metnin hazırlandığını doğrulayabiliriz ve Pakistan şu anda sonraki adımları netleştirmek için her iki tarafla da yakın şekilde çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

"HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI"

Pakistan’ın aylardır ABD ve İran arasında arabuluculuk rolü üstlendiğini vurgulayan Şerif, sürecin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek “Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı” dedi.

Şerif ayrıca, süreci sabote etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, Pakistan’ın yoğun diplomatik çabalar yürüttüğünü kaydetti.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE

Gün içerisinde konuya dair açıklamalar peş peşe gelmiş, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

İran ile yürütülen müzakerelere değinen Trump, "İran, anlaşma yapılabilecek onurlu bir muhatap değil. Onlarla iyi niyet temelinde bir anlaşma yürütmek mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. İran tarafından basına sızdırıldığı öne sürülen anlaşma şartlarına da tepki gösteren Trump, "İran'ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde mutabakata vardığımız şartlarla hiçbir ilgisi yok" demişti.

Trump'ın bu sözlerinin ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İslamabad mutabakatı hiçbir zaman bu kadar yakın olmamıştı. Son ana kadar metnin içeriği hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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