Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, ABD ile İran arasında muhtemel bir anlaşmanın uygulanmasına yönelik güvence mekanizmalarının ele alınacağı beşli bir zirve düzenleneceğini öne sürdü. İddiaya göre toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar ve Mısır katılacak.

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Suudi Arabistan merkezli yayın kuruluşu Al Arabiya’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, iki ülke arasındaki uzlaşı sürecine destek vermek amacıyla bölgenin önde gelen ülkelerinin katılımıyla üst düzey bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Suudi basını yazdı! ABD-İran anlaşması için Türkiyenin de katılacağı beşli zirve iddiası

TÜRKİYE'NİN DE KATILACAĞI BEŞLİ ZİRVE

Al Arabiya’nın aktardığı bilgilere göre Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar ve Mısır’ın yer alacağı beşli toplantıda, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimleri değerlendirilecek. Kaynaklar, görüşmelerin temel gündem maddesinin taraflar arasında sağlanabilecek muhtemel bir anlaşmanın uygulanmasına ilişkin güvence ve denetim mekanizmaları olduğunu ifade etti.

Suudi basını yazdı! ABD-İran anlaşması için Türkiyenin de katılacağı beşli zirve iddiası

Haberde ayrıca, söz konusu ülkelerin Washington ile Tahran arasında kalıcı bir mutabakat zemini oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı. Toplantının, bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip diplomatik adımların ele alınacağı önemli bir platform olması bekleniyor.

Suudi basını yazdı! ABD-İran anlaşması için Türkiyenin de katılacağı beşli zirve iddiası

GÜVEN ORTAMINA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Aynı kaynaklar, söz konusu beşli toplantının, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın uygulanmasına ilişkin güvencelerin araştırılması ve değerlendirilmesini amaçladığını belirtti. Toplantıya ilişkin iddialar, henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, zirvenin muhtemel bir anlaşmanın hayata geçirilmesine yönelik güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

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