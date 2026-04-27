Ulaştırma Bakanı, Yüksek Hızlı Tren ağını kombine taşımacılık yöntemiyle büyüttüklerini söyledi. Sisteme Tokat ve Malatya da dâhil edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023’te hizmete açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 3 yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu “Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti” dedi.

Yüksek Hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu “25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat’ı da sistemimize dahil ettik. Tokat’tan Yıldızeli İstasyonu’na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat– Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat–İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz” dedi. Uraloğlu ayrıca Sivas–Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul–Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını hatırlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası