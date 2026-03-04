Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin ilk üretiminin tamamlandığını, test sürecinin cuma günü başlayacağını bildirdi. Yerli hızlı trenin, hız, fren ve sürüş güvenliği başta olmak üzere tüm performans kriterleri detaylı şekilde incelenecek. 577 yolcu kapasiteli 8 araçtan oluşan setin devreye alınmasıyla yerli üretimin YHT filosundaki payı artacak. Proje kapsamında 2026-2028 arasında 14 set daha üretilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında üretimi tamamlanan ilk setin hazır hale geldiğini duyurarak, Türkiye’nin demiryolu teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

TEST SÜRECİ RESMEN BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, tren setinin test sürecine ilişkin takvimi de paylaştı. Cuma günü ilk trenin raylara indirileceğini ifade eden Uraloğlu, böylece test sürecinin resmen başlayacağını söyledi. Süreç boyunca trenin hız, fren, sürüş güvenliği ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerinin detaylı şekilde inceleneceğini aktardı.

YERLİ ÜRETİMİN PAYI ARTACAK

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin devreye alınmasıyla birlikte hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin ağırlığının önemli ölçüde artacağına dikkat çeken Uraloğlu, yeni üretim planlarını da açıkladı. Buna göre 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretilecek. Halihazırda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında 31 setin hizmet verdiğini hatırlatan Uraloğlu, planlanan üretimle filonun neredeyse yarısının milli trenlerden oluşacağını kaydetti.

Yerli hızlı tren

577 YOLCU KAPASİTELİ 8 ARAÇLI SET

Bakan Uraloğlu, trenin teknik özelliklerine ilişkin de bilgi verdi. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerinin toplam 577 yolcu kapasitesine sahip olacağını belirten Uraloğlu, tasarımda hem dayanıklılık hem de konforun ön planda tutulduğunu ifade etti.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK VE KONTROL SİSTEMLERİ

Seti oluşturan araçların, yolcu güvenliğini üst seviyeye taşıyan donanımlarla üretildiğini vurgulayan Uraloğlu, tren kontrol ve izleme sistemi ile otomatik tren durdurma sisteminin standart olarak yer aldığını söyledi. Ayrıca elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemleri ile işitsel ve görsel bilgilendirme sistemlerinin de trenin teknik altyapısında bulunduğunu aktardı.

YOLCULARA KONFORLU SEYAHAT İMKÂNI

Tren setlerinde yolcu konforuna yönelik birçok detayın düşünüldüğünü belirten Uraloğlu, seyahat sırasında kullanılabilecek Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçları için otomatlar ile mutfak bölümünün yer aldığını ifade etti. Böylece yolcuların uzun mesafeli seyahatlerde daha rahat bir deneyim yaşayacağı kaydedildi.

Yerli hızlı tren

ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÖZEL TASARIM

Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerinde engelli yolculara yönelik özel düzenlemelere de yer verildi. Uraloğlu, trenlerde iki adet engelli yolcu bölmesinin bulunduğunu ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının platform ile araç arasında rahatça geçiş yapabilmesi için asansör sistemlerinin entegre edildiğini söyledi. Trenlerin, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar gözetilerek yüksek konfor ve inovasyon anlayışıyla tasarlandığı vurgulandı.

