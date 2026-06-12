Dünya Kupası'nda kartlar uçtu, VAR tartışılıyor

Dünya Kupası'na daha ilk günden üç kırmızı kart damga ve hakemler vurdu. Ah, o kartları görünce içimden şöyle haykırdım, ''Vur abalıya misali yerden yere vurduğumuz şu bizim hakemlere n'olur daha fazla haksızlık etmeyelim.'' Zira futbol ülkesiyiz, takımımız finalde ama ama Dünya Kupası'nda bir hakemimiz yok. Ne büyük ayıp!

Bu arada açılış maçındaki o üç kırmızı kart, Dünya Kupası tarihinde bir ilk ve rekor.

Haliyle fırsat bu fırsat TGRT FM Topuklu Krampon Programı yapımcısı ve sunucusu Burcu Turan sıkıştırdı, ''Hocam, Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçta VAR incelemesi sonucu hakemin gösterdiği üç kırmızı doğru muydu?''

Ne diyeyim... Yüzde yüz doğru diyemedim. Biri doğru, ikisi çok ağır. O ağır, hatalı kararları bizim hakemlerimiz verir miydi, doğrusu sanmıyorum!



Maalesef, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR); uygulandığı 2018'den bu yana her platfotmda tartışılıyor.

Oysa adalet adına gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart verilmesi gibi kritik hataları azaltmayı hedeflese de VAR; oyunun doğasını dönüştüren devrim niteliğinde değişikliklere imza attığı halde tartışma bitmiyor.

Dahası futbolun doğal akışını VAR'ın bozup bozmadığını hakemler kendi aralarında bile tartışıp sorguluyor.

Halbuki; VAR; tek bir hakem yerine üç kişilik bir ekibin, pozisyonların video görüntülerini inceleyerek hakemi desteklediği bir sistem ama tartışma bitmiyor. Dünya Kupası'nda bile VAR ve hakem tartışılıyor.



Gelelim esasa... Meksika - Güney Afrika arasındaki maçta VAR incelemesi sonucu hakemin gösterdiği üç kırmızı kart; VAR protokolü ve oyun kuralları açısından incelediğinde ikisinin doğru birinin ağır.

İLK KART GOL FIRSATI ENGELLENDİĞİ İÇİN

Şöyle ki; Hakem Wilton Pereira Sampaio, 49 dakikada Güney Afrikalı oyuncu Sphephelo Sithole'a Meksika orta saha oyuncusu Brian Gutiérrez'i düşürdüğü ve gol fırsatını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi

VAR inceledi ve Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk oyuncu olarak tarihe geçecek bu kararın doğru olduğuna hükmetti, Meksikalı Gutiérrez, Güney Afrika defans oyuncusunu geçmeye çalışırken faulle düşürüldü. Gutiérrez'in gol atma fırsatı vardı verilen kırmızı kart doğru bir karardı.

Meksika - Güney Afrika

VURMA DEĞİL ÇARPMA KIRMIZI AĞIR



Maçın 84. dakikasında Güney Afrikalı Zwane, Meksikalı Alvarado'yu geçmeye çalışırken eli rakibinin yüzüne çarptığı için şiddetli davranıştan kırmızı kart gördü. Bu karar ağırdı, bu elle vurma değil yüze çarpmaydı. Nitekim hakem ilk başta kırmızı kart göstermedi, ancak VAR incelemesinin ardından gösterdi. Bence bu şiddet içeren hareket değildi ve kırmızı kart ağır bir karardı. Hakemin ekranda tekrarları izleyerek geçirdiği sürede verdiği karara tamamen ikna olduğunu düşünmüyorum. Ancak, VAR'ın etkisinde kaldı.

Meksika - Güney Afrika

HAKEM ŞUT İLE ORTAYI AYIRAMADI

Güney Afrika hücuma çıktı, Mudau 90+2'de ceza sahasına doğru koşarken üç oyuncuya karşı pozisyon aldı. Meksika defans oyuncusu Montes araya girdi ve ceza sahasının hemen dışında faul yaptı ve hakem kırmızı kart gösterdi. VAR kararı inceledi ve gol fırsatını engellediği gerekçesiyle doğru olduğuna karar verdi. Pozisyon bariz gol fırsatı olmadığı için, karar hatalıydı. Dünya Kupası gibi bir turnuvada bir hakem bu hatayı neden yaptı? Kanaatim o ki; hakem, hücum oyuncusunun bir sonraki dokunuşunun kaleye şut olacağını düşündü. Oysa hücum oyuncusunun amacı kaleye şut çekmekten ziyade takım arkadaşına orta yapmaktı; bu da bariz bir gol fırsatı değil, hakem şut ile pası ayıramadı.