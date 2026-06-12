Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez, Libema Açık'a çeyrek finalde veda etti
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.
Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.
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