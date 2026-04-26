Burun tıkanıklığı ve işitme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki çocuğun burun ve ağzından dev bir polip çıkartıldı. Uzman isim deprem sonrası artan toz oranının bu vakaları tetikleyebileceğini söyleyerek uyardı.

Kahramanmaraş'ta uzun süredir burun tıkanıklığı ve işitme kaybı yaşayan 12 yaşındaki Halil İbrahim Eliaçık, hastaneye başvurdu. Geniz eti büyümesi şüphesiyle muayeneye alınan çocuğun genzinde dev bir polip (küçük ve iyi huylu anormal doku büyümeleri) tespit edildi.

Alerji ve sinüzit zemininde geliştiği belirlenen polip yapılan operasyonla kökünden ayrılarak çıkarıldı.

“OLDUKÇA BÜYÜKTÜ”

Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Faruk Atlı, operasyona ilişkin şunları anlattı:

İlk etapta geniz eti düşündük ama endoskopik muayenede sinüsten çıkıp genze kadar uzanan büyük bir antrokanal polip tespit ettik. Bu tür polipler genellikle alerji ve sinüzit zemininde oluşur. Polip oldukça büyüktü, bu yüzden burundan çıkaramadık, ağız içinden almak zorunda kaldık. Çocuk hastalarda sinüs gelişimi devam ettiği için çok geniş müdahale yapmıyoruz, sadece polibi temizledik.

“TOZ TETİKLEYEBİLİR”

Uzman isim “Deprem sonrası artan toz oranı da bu tür vakaları tetikleyebilir. Bu nedenle hastaya uzun süreli alerji tedavisi planladık" dedi.

12 yaşındaki Halil İbrahim Eliaçık’ın annesi Mediha Eliaçık ise, "Biz aslında birkaç doktora normal bir kulak ağrısı diye gitmiştik. Belirtilerini tespit edip ameliyatla çocuğum sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Polip, vücuttaki mukoza zarlarında (bağırsak, burun, rahim vb.) gelişen, saplı veya düz tabanlı, genellikle küçük ve iyi huylu anormal doku büyümeleridir. Çoğu zararsız olsa da, bazıları zamanla kanserleşme riski taşıyabildiğinden, genellikle kolonoskopi veya cerrahi yöntemlerle çıkarılırlar.

Polipler hakkında temel bilgiler:

Başlık Açıklama Polip Tanımı Vücuttaki mukoza zarlarında (bağırsak, burun, rahim vb.) gelişen, saplı veya düz tabanlı, genellikle küçük ve iyi huylu anormal doku büyümeleridir. Çoğu zararsız olsa da, bazıları zamanla kanserleşme riski taşıyabildiğinden, genellikle kolonoskopi veya cerrahi yöntemlerle çıkarılırlar. Görülme Yerleri Kalın bağırsak (kolon/rektum), burun, mide, rahim ve safra kesesi. Belirtiler Genellikle belirti vermezler. Büyüdüklerinde ortaya çıkabilen belirtiler: Bağırsak Polipleri: Rektal kanama, dışkıda kan, karın ağrısı, yorgunluk. Rahim Polipleri: Düzensiz veya ağır adet kanaması, lekelenme. Burun Polipleri: Burun tıkanıklığı, koku kaybı. Kanser Riski Tüm polipler kanser değildir, ancak bazı türleri (özellikle adenomatöz polipler) uzun vadede kansere dönüşebilir. Nedenleri Genetik faktörler, ileri yaş, sigara kullanımı, obezite ve kronik iltihaplanma. Tedavi Tespit edilen polipler, kanserleşme riski nedeniyle genellikle endoskopik yöntemlerle (polipektomi) alınır.



