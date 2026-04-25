Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde, akşam kına geceleri yapılan ve düğünlerinin olacağı gün evlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince cenazeleri morga kaldırılan genç çiftin, ilk incelemelere göre elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi. Çiftin misafirleri ağırlamak için çadırların kurulduğu evinin önündeki düğün hazırlıkları görüntülenirken, acı haberi alarak düğün yerine cenazeye gelen vatandaşlar ise ailelere taziyelerini iletti.

