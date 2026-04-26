Amedspor'a 90+4 şoku: Süper Lig yarışında büyük fırsat tepti
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı ve bitime 1 hafta kala ikincilik mücadelesi verdiği Erokspor ile puanları eşitlendi.
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadeledi veren Amed Sportif Faaliyetler, play-off hesapları yapan Bodrumspor'u konuk etti.
DİYARBAKIR'DA 90+4'TE BERABERLİK GELDİ
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bodrumspor'un 90+4. dakikada attığı golle 1-1 eşitlikle sona erdi. Amedspor'un golünü 64. dakikada Daniel Moreno kaydetti. Konuk ekip ise İsmail Tarım ile beraberliği yakaladı.
BODRUM UZUN SÜRE 10 KİŞİ OYNADI
Bodrumspor'da Ali Aytemur, müsabakanın henüz 5. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
AMEDSPOR İKİNCİLİĞİ ALAMADI
Bu skorla puanını 73 puanda kalan Amedspor, aynı puandaki Erokspor'un averajla gerisinde üçüncü sırada kaldı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.