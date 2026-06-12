34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında değişikliğe gidildi. 1 Temmuz itibarıyla parça değişimi, değer kaybı hesaplamaları ve hasar tazminatı gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. İşte detaylar...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile araç sahipleri, kaza mağdurları ve sigortalılar için önemli değişiklikler meydana geldi.

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ORİJİNAL PARÇA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Düzenlemeyle birlikte araç değer kaybı ve hasarlı parçaların değiştirilmesine ilişkin önemli yenilikler getirildi. Kaza sonucu zarar gören bir parçanın tamir edilmesinin mümkün olmaması halinde, söz konusu parçanın orijinal yedek parçayla değiştirilmesi gerekecek. Araç sahibinin yazılı onayı alınmadan ya da orijinal parçanın piyasada bulunmadığı sigorta şirketi tarafından kanıtlanmadan, eşdeğer veya yan sanayi parça kullanılamayacak.

Yeni kurallara göre, bu durumun ispat sorumluluğu tamamen sigortacıya ait olacak. Ayrıca, parça değişimi nedeniyle aracın değerinde artış meydana gelse bile tazminat tutarında herhangi bir indirim yapılmayacak. Ancak araç üzerinde bulunan hasarlı parçanın daha önce orijinal olmayan bir parça ile değiştirilmiş olması halinde, yeni parça değişiminde eşdeğer parça kullanılacak. Eşdeğer parça temin edilmesinin mümkün olduğu durumlarda orijinal parça tercih edilirse, iki parça arasındaki fiyat farkı sigorta şirketi tarafından karşılanmayacak.

Pert araçlar, değer kaybı, parça değişimi... Trafik sigortasında yeni kurallar

PERT ARAÇLAR...

Ağır hasarlı (pert) araçlarda "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmayacak.

DEĞER KAYBI HESAPLAMASINI EKSPER YAPACAK

Düzenleme ile değer kaybı hesaplaması, hasar incelemesini yapan sigorta eksperi tarafından doğrudan gerçekleştirilecek. Önceki uygulamada araç sahiplerinin, hasar dosyası sonuçlandıktan sonra ayrıca başvuru yaparak değer kaybı hesabı talep etmesi gerekiyordu. Yeni sistemde ise araç henüz hasarlı durumdayken değer kaybı belirlenerek tazminat süreci başlatılacak.

Pert araçlar, değer kaybı, parça değişimi... Trafik sigortasında yeni kurallar

HASAR TAZMİNATI İÇİN EK BAŞVURU YAPILMAYACAK

Değer kaybı hesaplanırken aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasarın meydana geldiği bölümler, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki fark dikkate alınacak. Ayrıca hasar tazminatı talebinde bulunan araç sahipleri, ek bir başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın değer kaybı talebinde bulunmuş kabul edilecek.

SİGORTA ŞİRKETLERİNE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Düzenleme kapsamında sigorta şirketlerine de yeni yükümlülükler getirildi. Buna göre şirketler, nihai ekspertiz raporunun hazırlanmasının ardından ilk iş günü içinde belirlenen değer kaybı tazminatını yazılı veya elektronik yollarla araç sahibine bildirmek zorunda olacak.

Öte yandan değer kaybı hesaplaması yalnızca büyük hasarlarla sınırlı olmayacak. Tampon, çamurluk, far, stop lambası veya diğer parçalarda meydana gelen hasarlar da değer kaybı kapsamında değerlendirilecek. Kamuoyunda sıkça dile getirilen "plastik aksamdaki hasarlar için değer kaybı ödenmez" yönündeki görüşlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

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