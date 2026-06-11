Sarı kırmızılı kulübün YouTube hesabına açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı kurulanın değişmesi gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün YouTube hesabına açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞAMPİYONLUK NORMALLEŞTİ"

"Galatasaraylılar için ayrıca güzel bir gündeyiz. Erden Timur'un tahliyesi gerçekleşti. Eşiyle de konuştum. Bizim için çok mutlu bir gün. Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum."

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"GALATASARAY SEVGİSİ ARTARAK BÜYÜYOR"

"Galatasaray'da kimsenin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan yaptığımız hizmet. Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz." (Gülerek) Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz."

Okan Buruk

KIRILMA MAÇI HANGİSİ?

"En kritik maç kendi evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı oldu. 'Tamam, lig bitti' dediğimiz yer orası."

"BU KARARDA VİZYONSUZLUK VAR"

"Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur."

"DÖRT SENEDE BİZİ DURDURAMADILAR"

"Bu sezon şampiyonluk çok daha önemli ve zor olacak. Çünkü her açıklamada 'Galatasaray'ı durdurmamız gerek' lafını duyuyoruz. Dört senede bizi durduramadılar. İnşallah beşinci senesinde de durduramayacaklar. Kimse bizi durduramaz."

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