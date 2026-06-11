Yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra doyası ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılan Timur, 29 Aralık'ta tutuklanmıştı.

"Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erten Timur için tahliye kararı verildi.

TUTUKLUKUK İNCELEMESİNDE TAHLİYE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması sürdürülüyor. Timur'un avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu. Savcılık, Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti. Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği, Timur'un tahliyesine karar verdi.

Erden Timur

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alınan, daha sonra doyası ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 29 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

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