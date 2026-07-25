ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde tüyler ürperten olay... Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangının ardından yetkililer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

6'SI ÇOCUK 8 ÖLÜ

Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

KURŞUN YARALARI TESPİT EDİLDİ

Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı.

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Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.

Olayın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ottawa İlçe Şerif Ofisi'nden Yüzbaşı Jacob Sparks, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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