İstanbul hava durumu 25 Temmuz Cumartesi günü için yeniden gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yayımladığı tahminlerin ardından kentte beklenen sağanak yağışın etkisi, sıcaklıklardaki düşüş ve rüzgarın durumu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte saat saat İstanbul hava durumu...

İstanbul'da hafta sonu planı yapan vatandaşlar gözünü son hava durumu tahminlerine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un güncel değerlendirmelerine göre kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, kuvvetli rüzgar ve sıcaklıklardaki düşüş nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca Marmara için kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminine göre İstanbul'da 25 Temmuz Cumartesi günü hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklık 19 ila 24 derece arasında değişirken, nem oranının yüzde 58 ile 80 arasında seyretmesi bekleniyor. İl genelinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu nasıl, yağmur ne zaman duracak? 25 Temmuz Cumartesi hava durumu

AKOM da yayımladığı değerlendirmede özellikle cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışların il genelinde kuvvetleneceğini bildirdi. Kurumun açıklamasına göre İstanbul genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak görülecek, Karadeniz'e kıyısı bulunan kuzey ilçeleri ile doğu ilçelerinde yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde esebileceği belirtilirken, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

İstanbul hava durumu nasıl, yağmur ne zaman duracak? 25 Temmuz Cumartesi hava durumu

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre sağanak yağışın 25 Temmuz Cumartesi günü boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde kuvvetlenebileceği, akşam saatlerine kadar yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği öngörülüyor. Saatlik tahmine göre sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu nasıl, yağmur ne zaman duracak? 25 Temmuz Cumartesi hava durumu

25 TEMMUZ CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 24 derece, en düşük sıcaklığı ise 19 derece olarak tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın yağış nedeniyle düşmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu nasıl, yağmur ne zaman duracak? 25 Temmuz Cumartesi hava durumu

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edilirken, AKOM'un değerlendirmesinde yer yer 20-60 km/s hızında poyraz görülebileceği belirtildi. Meteoroloji de Marmara için yayımladığı kuvvetli yağış uyarısında; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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