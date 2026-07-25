Fenerbahçe, yabancı oyuncu kuralının tamamen değiştirilmesi yerine yaş kriterinin esnetilmesi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile birlikte TFF'ye "2004 ve sonrası" şartının "2002 ve sonrası" olarak güncellenmesini teklif edecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yabancı oyuncu kuralı yeniden futbol gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürürlüğe koyduğu "10+4" yabancı oyuncu düzenlemesine itiraz eden kulüpler arasında yer alan Fenerbahçe, bu kez farklı bir öneriyle federasyonun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, mevcut sistemin tamamen değiştirilmesi yerine yaş kriterinin esnetilmesini talep edecek.

Yabancı kuralında yeni dönem: Fenerbahçe'den TFF'ye kritik teklif

TFF'YE YENİ TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Kasımpaşa ile birlikte TFF'ye ortak bir öneri sunacak. Hazırlanan teklifte, "Artı 4" yabancı oyuncu kontenjanında yer alan "2004 ve sonrası doğumlu futbolcular" şartının değiştirilmesi istenecek.

İki kulüp, söz konusu yaş sınırının "2002 ve sonrası doğumlu oyuncular" şeklinde güncellenmesini talep edecek.

Yabancı kuralında yeni dönem: Fenerbahçe'den TFF'ye kritik teklif

KONTENJAN 23 YAŞTAN 25 YAŞA ÇIKABİLİR

TFF'nin öneriye olumlu yaklaşması durumunda yabancı oyuncu kuralındaki yaş kriteri 23'ten 25'e yükselmiş olacak. Böylece kulüpler, kadro planlamasında daha geniş bir oyuncu havuzundan yararlanma imkanına kavuşabilecek.

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