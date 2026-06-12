Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, hayatını kaybetti. 47 yaşındaki prenses, yaklaşık 4 yıldır komadaydı.

Tayland Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Aralık 2022'de geçirdiği rahatsızlığın ardından komaya giren Prenses Bajrakitiyabha Mahidol'un sağlık durumunun son haftalarda çoklu enfeksiyonlar nedeniyle ağırlaştığı ve prensesin tüm müdahalelere rağmen perşembe akşamı hayatını kaybettiği bildirildi.

RESMİ TÖRENLE DEFNEDİLECEK

Kral Maha Vajiralongkorn'un kızı Prenses Bajrakitiyabha için en üst düzey kraliyet cenaze töreni düzenlenmesini emrettiği öğrenildi. Prenses için cumartesi günü resmi cenaze töreni düzenleneceği, pazar gününden itibaren ise halkın taziyelerini sunmak üzere Büyük Saray'da kabul edileceği duyuruldu.

4 yıldır komadaydı! Tahtın en güçlü varisi hayatını kaybetti

2022 YILINDA EĞİTİMDE FENALAŞMIŞTI

Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de köpekleriyle yapılan bir eğitim faaliyeti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, prensesin kalp rahatsızlığı ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle komada olduğu duyurulmuştu. Son olarak Mayıs ayında yayımlanan sağlık güncellemesinde durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

4 yıldır komadaydı! Tahtın en güçlü varisi hayatını kaybetti

ORDUYA KATILMIŞTI

Kral Vajiralongkorn'un ilk evliliğinden 7 Aralık 1978'de dünyaya gelen Bajrakitiyabha, hukuk eğitimi almış, diplomat ve savcı olarak görev yapmıştı. Prenses, Tayland'ın Avusturya, Slovenya ve Slovakya Büyükelçisi olarak görev yaparken, kadın mahkumların hakları ve cezaevi reformları konusunda yürüttüğü çalışmalarla da tanınıyordu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevler de üstlenmişti. Prenses 2021 yılında ise orduya katılmıştı.

4 yıldır komadaydı! Tahtın en güçlü varisi hayatını kaybetti

TAHTA GEÇEBİLECEK 3 KİŞİDEN BİRİYDİ

Prensesin ölümü, Tayland monarşisinin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi. Kamuoyunda kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülen Bajrakitiyabha, uzun yıllar boyunca ülkenin gelecekteki yönetiminde önemli rol üstlenebilecek isimler arasında gösteriliyordu. Prenses, Kral Vajiralongkorn'un resmi unvanlara sahip ve anayasaya göre tahta geçme hakkına sahip üç çocuğundan biriydi.

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