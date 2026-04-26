“Evet” demek artık servet istiyor! Düğün maliyeti 2 milyon liraya dayandı
Düğün sezonunun kapıya dayanmasıyla birlikte evlilik hayali kuran çiftlerin rotası kuyumculardan mobilyacılara, düğün salonlarından beyaz eşyacılara uzanan meşakkatli bir maratona dönüştü.
Ancak bu yıl tablo geçtiğimiz yılları aratacak cinsten... Çünkü artık sadece "evet" demek yetmiyor, o imzayı atabilmek için adeta küçük bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor.
'EVET' DEMENİN MALİYETİ 2 MİLYON LİRA
Geçtiğimiz yıl 1 milyon lira bandında seyreden ortalama evlilik maliyeti, artan kalemlerin etkisiyle bu yaz tam iki katına, 2 milyon lira sınırına dayandı.
Show Haber'e konuşan sektör temsilcilerine göre düğün endüstrisi son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdi.
Beyaz eşyadan mobilyaya, organizasyondan süslemeye kadar her alanda seçenekler artarken, bu çeşitlilik fiyatlara da doğrudan yansıdı.
Fotoğraf çekiminden kuaföre, çeyizden takıya kadar uzanan geniş bir harcama kalemi söz konusu.
YÜZDE 70'LİK DEVASA ARTIŞ!
Özellikle düğün salonu kiralarında yaşanan yüzde 70’lik artış, bütçeleri en çok zorlayan kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.
Mütevazı bir düğün salonunda 300 kişilik yemekli bir organizasyonun başlangıç fiyatı 300 bin liradan kapı açarken, tercihini otellerden yana kullananlar için bu rakam 1 milyon liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar tırmanabiliyor.
"Deniz kenarında, romantik bir akşam yemeğiyle dünya evine girelim" diyenleri ise kişi başı 2 bin ile 3 bin lira arasında değişen astronomik rakamlar bekliyor.
GELİNLİK FİYATLARI DA UÇTU
Sadece mekan değil, düğünün olmazsa olmazı gelinlik ve damatlık cephesinde de durum farksız. İşçilik ve kumaş kalitesine göre gelinlik fiyatları 100 bin lira gibi hatırı sayılır bir rakamdan başlayarak, özel tasarım meraklıları için 1 milyon liraya kadar ulaşıyor.
Masraflar bununla da sınırlı değil. Çiftlerin en büyük endişelerinden biri de takı konusu. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle davetlilerin ne kadar takı takacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum, birçok çiftin bütçe planlamasını daha da zorlaştırıyor.