Ancak bu yıl tablo geçtiğimiz yılları aratacak cinsten... Çünkü artık sadece "evet" demek yetmiyor, o imzayı atabilmek için adeta küçük bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon lira bandında seyreden ortalama evlilik maliyeti, artan kalemlerin etkisiyle bu yaz tam iki katına, 2 milyon lira sınırına dayandı.

Fotoğraf çekiminden kuaföre, çeyizden takıya kadar uzanan geniş bir harcama kalemi söz konusu.

Beyaz eşyadan mobilyaya, organizasyondan süslemeye kadar her alanda seçenekler artarken, bu çeşitlilik fiyatlara da doğrudan yansıdı.

Show Haber'e konuşan sektör temsilcilerine göre düğün endüstrisi son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdi.

Özellikle düğün salonu kiralarında yaşanan yüzde 70’lik artış, bütçeleri en çok zorlayan kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mütevazı bir düğün salonunda 300 kişilik yemekli bir organizasyonun başlangıç fiyatı 300 bin liradan kapı açarken, tercihini otellerden yana kullananlar için bu rakam 1 milyon liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar tırmanabiliyor.

"Deniz kenarında, romantik bir akşam yemeğiyle dünya evine girelim" diyenleri ise kişi başı 2 bin ile 3 bin lira arasında değişen astronomik rakamlar bekliyor.