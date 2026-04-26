Japon otomotiv devi Nissan, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Terrano PHEV Concept ile efsanevi bir ismi yeniden sahneye çıkardı.

Nissan'ın Pekin Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıttığı Yeni Terrano, Patrol ile X-Trail arasında yer alıyor ve doğrudan Toyota Land Cruiser gibi güçlü rakipleri hedef alıyor.

Nissan'dan Land Cruiser'a rakip: Terrano PHEV Concept tanıtıldı

Güçlü ve kaslı gövde yapısı modelin ciddi bir arazi aracı olacağının sinyalini veriyor. Yüksek duruş, kalın lastikler, koruma plakaları, tavan rayları ve arka tarafa monte edilmiş yedek lastiği, çeki kancaları, kaya koruyucuları ve yardımcı aydınlatma gibi ek unsurlar, macera odaklı karakteri daha da vurguluyor.

Nissan'dan Land Cruiser'a rakip: Terrano PHEV Concept tanıtıldı

Nissan, Terrano PHEV hakkında çok az detay açıkladı, ancak aracın Dongfeng ile ortaklaşa üretilen Nissan'ın Çinli Frontier Pro PHEV modeliyle aynı altyapıyı paylaşması bekleniyor. Bu nedenle, 1,5 litrelik dört silindirli motor ve elektrik motorundan oluşan, toplamda 429 beygir gücü (320 kW) ve 800 Nm tork üreten aynı güç aktarma sistemine sahip olması muhtemel.

Nissan'dan Land Cruiser'a rakip: Terrano PHEV Concept tanıtıldı

