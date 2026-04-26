Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

TFF'DEN FENERBAHÇE'YE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin derbi öncesi VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Galatasaray'ın aynı yönde talepte bulunmaması nedeniyle TFF tarafından kabul edilmedi.

VAR odasında gözlemci uygulaması yalnızca her iki kulübün de ortak talebi olması halinde hayata geçirilebiliyor. Galatasaray cephesinin bu talebe sıcak bakmaması sonrası federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusuna olumsuz cevap verdi.

"VAR'DA İKİ TAKIMIN TEMSİLCİSİ OLSUN"

Galatasaray derbisi öncesi resmi başvuruda bulunduklarını açıklayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Resmi bir yazı yazdık TFF'ye. VAR'da hem bizim hem Galatasaray'ın temsilcisi olsun, VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için... Bekliyoruz, bakalım Galatasaray kabul ediyor mu? VAR'a temsilci göndermek için iki kulübün de kabul etmesi lazım. Bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

