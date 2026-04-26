İstanbul’da bir adam, boşanma aşamasındaki eşinin çeyizinden çıkan günlüklerle FETÖ gerçeğini öğrendi. 43 öğrenciden sorumlu "abla" olduğu iddia edilen kadın hakkında terör soruşturması başlatıldı. Silahlı baskın, ziynet gaspı ve gizli kürtaj iddialarıyla sarsılan olayda evlilik terör dosyasına dönüştü.

İstanbul’da 2024 yılında hayatlarını birleştiren M.D. ve Sibel D. çiftinin evliliği, eşine az rastlanır bir polisiye vakaya dönüştü. Sadece 1,5 ay süren evliliğin ardından boşanma kararı alan 36 yaşındaki M.D., eşinin çeyiz kolilerini toplarken hayatının şokunu yaşadı.

Eşyaların arasından çıkan el yazısı günlükler, fotoğraflar ve gizli yazışmalar, 33 yaşındaki Sibel D.’nin FETÖ/PDY içindeki karanlık geçmişini ele verdi.

43 ÖĞRENCİDEN SORUMLU "ABLA" ÇIKTI

M.D.’nin savcılığa sunduğu kanıtlara göre, Sibel D.’nin örgüt hiyerarşisinde "Bölge Talebe Mesulü" (BTM) olduğu, 43 öğrenciden sorumlu bir "abla" olarak görev yaptığı ve üst düzey örgüt yöneticileriyle doğrudan temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen belgeler arasında yer alan bir mektubun sonundaki "Kimseye okutmadan yırt at" notu ise örgüt içindeki gizliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Terörle Mücadele ekiplerinin incelediği fotoğraflardaki 8 kişiden birinin firari, diğerlerinin ise farklı illerde FETÖ’den adli işlem görmüş isimler olduğu saptandı.

"EVİMİ LOJİSTİK MERKEZİ YAPMIŞLAR"

Sabah'a konuşan ve yaşadığı dehşeti özetleyen mağdur eş M.D., "Evim adeta bir terör örgütünün lojistik merkezi gibi kullanılmış" diyerek eşinin ByLock havuzunda da adının geçtiğini belirtti.

Ancak skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Boşanma kararını hazmedemeyen Sibel D.’nin ailesi, damatlarının evine silahlı baskın düzenleyerek ziynet eşyalarını gasp etti.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Sürecin en acı kısmı ise bebek cephesinde yaşandı. Hamile olan eşine ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hukuki süreci başta bekleten M.D., eşinin bebeği kendisinden habersiz kürtajla aldırdığını öğrenince yıkıldı ve tüm şikayetlerini resmileştirdi.

Savcılık, gasp ve bebekle ilgili şikayetlere "takipsizlik" kararı verirken, Sibel D. hakkındaki FETÖ soruşturması başlattı; çiftin boşanma davası ise sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası