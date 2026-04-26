Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'na Rams Park'ta tepki
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, maç öncesi eski takım taraftarları tarafından ıslıkla protesto edildi.
- Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı forması giydikten sonra Fenerbahçe forması ile ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak.
- Maç öncesinde sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray taraftarından tepki gördü.
- Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktıktan sonra Galatasaray tarafından Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde protesto edildi.
İLK KEZ RAKİP OLARAK RAMS PARK'TA
2020-2024 yılları arasında sarı kırmızılı forması giydikten sonra 1 yıl Benfica'da oynayan, ardından Fenerbahçe forması ile Süper Lig'e dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertlilerle ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ
Müsabaka öncesinde sahaya ilk çıkan isimlerden olan ve çay içerek sahayı turlayan milli futbolcu, sarı kırmızılı taraftarlardan tepki gördü. Ev sahibi takım taraftarı, sahaya çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
RAMS PARK'TA DİKKAT ÇEKEN ŞARKI
Fenerbahçeli futbolcuların tamamı sahaya çıktıktan sonra Galatasaray'ın çaldığı şarkı da dikkat çekti. Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı