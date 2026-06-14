Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araçların evde şarj işlemini otomatik hale getiren robotik şarj kolunu tanıttı. Sistem bu yılın sonunda satışa sunulacak.

Xiaomi Auto, evde şarj işlemini otomatikleştiren robotik kolunu tanıttı. Sistemin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi'ye göre robotik kol, araçlardaki otomatik park etme özelliği ile otonom şarjı birleştiren akıllı bir deneyim sunmak üzere tasarlandı. Xiaomi, duyuruyla birlikte yayınlanan tanıtım videosunun gerçek dünya ortamında çekildiğini ve sergilenen tüm özelliklerin üretime hazır olduğunu vurguladı.

Xiaomi’nin evde şarj için akıllı çözümü, araç park edildikten sonra sürücünün hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan park edip uzaklaşmasına imkan veriyor. Robotik kol, aracın ve şarj yerinin konumunu algılayarak kabloyu bağlayabiliyor ve şarj işlemini otomatik başlatıyor.

Aracın bataryası tamamen dolduğunda ya da belirlenen noktaya geldiğinde robotik kol şarjı sonlandırıyor. Marka, kullanıcıların akıllı telefonlarıyla uzaktan şarjı başlatıp sonlandırabileceğini belirtti.

OTONOM ŞARJ SİSTEMLERİ HIZLA GELİŞİYOR

Otomatik şarj çözümleri yarışı özellikle Çin’de hızla ilerliyor. Otomotiv sektöründeki birçok büyük oyuncu bu konuda önemli adımlar atıyor.

Li Auto, geliştirdiği şarj robotunu aktif olarak test edildiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), robotik bir kol kullanarak Aito M8 modeliyle entegre robotik şarj sisteminin bir gösterimini yaptı.

2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda Star Charge adlı firma, tamamen otomatik robotik şarj sistemi Armstrong’u tanıttı. Armstrong sistemi, milimetre düzeyinde hassasiyetle çalışan yapay zeka görsel tanıma özelliğine ve 40 saniyeden kısa sürede fişe takma işlemini tamamlayabilen robotik kola sahip.

Ayrıca Volkswagen ve Hyundai gibi otomotiv devleri de robotik şarj sistemleri üzerinde çalışıyor.



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