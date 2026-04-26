U19 PAF Ligi'nin 31. haftasında dev derbi heyecanı yaşandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe U19 takımı, deplasmanda rakibi Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

U19 PAF Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, 31. hafta müsabakasında Florya'da kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, maçın henüz başında kazandıkları penaltı vuruşuyla skor üstünlüğünü eline aldı. 5. dakikada topun başına geçen Alaettin Ekici, penaltı atışını gole çevirerek takımını derbide 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da karşılıklı ataklar sürerken, konuk ekip farkı açmayı başardı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sahneye çıkan Emin Eren Sayar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe'nin ikinci golünün hemen ardından Galatasaray sahada eksik kaldı. Mücadelenin 75. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Eyüp Can Karasu, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve sarı-kırmızılı ekibi 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Galatasaray'ın çabaları skoru eşitlemeye yetmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Derbide deplasmanda aldığı bu kritik üç puanın ardından Fenerbahçe U19 takımı, ligdeki toplam puanını 36'ya yükseltti. Sahasında mağlubiyet yaşayan liderlik mücadelesindeki Galatasaray ise haftayı 50 puanla kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında fikstür heyecanı hız kesmeden devam edecek. Galatasaray U19 takımı önümüzdeki hafta Karadeniz ekibi Samsunspor deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe ise İstanbul'da sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

