Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Avrupa'nın majör kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Avrupa devlerinin scout (gözlemci) ekipleri yıldız oyuncuyu stadyumdan takip edecek.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen'in sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

TAM BEŞ KULÜP İSTANBUL'DA

Sözcü gazetesinin haberine göre; son dönemde adı Real Madrid ile anılan Nijeryalı golcüyü izlemek üzere tam beş dev kulüp İstanbul'a temsilci gönderdi. Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Juventus'un scout ekipleri, dev mücadeleyi tribünden takip edecek. Gözlemcilerin maçın ardından oyuncunun fiziksel durumu ve saha içi etkinliğine dair detaylı raporlar hazırlayarak kendi yönetimlerine sunması planlanıyor.

Victor Osimhen'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 75 milyon euro. Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 19 gol atarken 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

