Galatasaray’ın golcü yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi. Ünlü menajer Mithat Halis’e göre Real Madrid ihtimali oldukça güçlü. Telaffuz edilen rakam ise adeta dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Galatasaray formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer listesinde üst sıralara yükseldi. Özellikle Real Madrid’in Nijeryalı yıldızı yakından takip ettiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

FIFA menajeri Mithat Halis, Özgür Sancar'ın YouTube kanalına konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halis, yaptığı değerlendirmede transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Osimhen çılgına döndü: Hakeme olay tepki

100 MİLYON EUROYU AŞABİLİR

Osimhen’in bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceğini ifade eden Halis, oyuncuya hem Real Madrid'in hem de Barcelona’nın ilgi gösterdiğini söyledi.

Real Madrid’in uzun süredir net bir santrfor eksikliği yaşadığına dikkat çeken Halis, Karim Benzema sonrası bu boşluğun tam anlamıyla doldurulamadığını vurguladı. Mevcut kadroda Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızların zaman zaman forvet hattında görev almak zorunda kaldığını belirten Halis, Osimhen transferinin bu sorunu çözebileceğini dile getirdi.

Osimhen için devler karşı karşıya! Astronomik rakamlar gündemde

DOĞAL POZİSYONLARINA DÖNEBİLECEKLER

Halis’e göre Osimhen’in transferi halinde Mbappe ve Vinicius’un kendi doğal pozisyonlarına döneceği ve bu durumun takımın hücum gücünü artıracağı ifade ediliyor. Nijeryalı golcünün fizik gücü, bitiriciliği ve hareketliliğiyle Real Madrid için “çok işlevsel” bir oyuncu olacağı değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası