Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maçta sonradan oyuna dahil olarak formasına kavuşan Victor Osimhen, müsabakanın son düdüğünün ardından hakeme gösterdiği sert tepki nedeniyle sarı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'na 2-0 yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, son düdükle birlikte çok öfkelendi.

HAKEM TEPKİ GÖSTERDİ

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası 35 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında dikkat çeken bir harekete imza attı.

Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna dahil olan Osimhen, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Oğuzhan Aksu'ya sert bir şekilde tepki gösterdi. Hakem Aksu, Nijeryalı oyuncunun bu tepkisinin ardından sarı kartına başvurdu.

Osimhen, ısınma esnasında itirazları nedeniyle uyarı aldı

35 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemedi.

Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.

