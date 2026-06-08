Orta Doğu'daki gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’dan gelebilecek olası yeni bir saldırı durumunda 'daha güçlü bir karşılık vereceklerini' açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’la yaşanan gerilime ilişkin yayımladığı video mesajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran’dan ya da Hizbullah’tan gelecek yeni bir saldırının kabul edilmeyeceğini belirterek, böyle bir durumda 'çok sert karşılık vereceklerini' söyledi.

İran ve Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarla yeni bir denge dayatmaya çalıştığını öne süren Netanyahu, “Lübnan ve İran topraklarından İsrail’e ateş açacaklarını ve bizim harekete geçmeyeceğimizi düşündüler. Bu olmadı ve benim görev sürem boyunca da olmayacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail’in hem İran’ı hem de Hizbullah’ı baskı altında tuttuğunu iddia ederek, olası yeni bir saldırı halinde askeri karşılığın daha da şiddetleneceğini vurguladı.

TRUMP İSTEDİ, İRAN SALDIRILARI SONA ERDİ

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine İran’a yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiği, ancak Lübnan’a yönelik operasyonların tüm gücüyle sürdüğü öne sürüldü.

Bölgede gerilim son günlerde karşılıklı saldırılarla tırmanırken, Lübnan’dan İsrail’e roket atıldığı iddiaları üzerine İsrail ordusunun Beyrut’a saldırı düzenlediği bildirildi. İran ise İsrail’in bu saldırısına karşılık vereceğini açıklamıştı.

Gece saatlerinde İran’dan İsrail’e üç dalga halinde füze fırlatıldığı, İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail ordusu da İran’ın bazı bölgelerini hedef aldığını açıklarken, Tahran yönetimi de saldırılara füze ile cevap verdi.

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Karargâhı ise daha sonra İsrail’e yönelik bazı askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuş, ancak İsrail’in Lübnan’a saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

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