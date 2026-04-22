Günay Güvenç tepkilere dayanamadı: Hüngür hüngür ağladı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yaptığı büyük hatayla taraftarın tepkisini çekti. Müsabakanın ardından gözyaşlarına boğulan tecrübeli kaleciye takım arkadaşları ve tribünlerin bir bölümü destek verdi.
- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.
- Maçın 83. dakikasında Gençlerbirliği'nin köşe vuruşunda Galatasaray kalecisi Günay Güvenç topu elinden kaçırdı.
- Bu hata sonucu Lamine Traore, topu filelerle buluşturarak ikinci golü kaydetti.
- Günay Güvenç'in yaptığı hata sonrası Galatasaray taraftarları futbolcuyu yuhaladı ve top her ayağına geldiğinde ıslıklarla protesto etti.
- Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan 34 yaşındaki kaleci gözyaşlarını tutamadı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Günay Güvenç, büyük bir hata yaparak ikinci gole sebebiyet verdi.
Galatasaraylı yıldız, Gençlerbirliği maçında ıslıklandı
TOPU ELİNDE KAÇIRDI
Gençlerbirliği'nin müsabakanın 83. dakikasında kullandığı köşe vuruşunda topu elinde kaçıran Günay, Lamine Traore'nin dokunuşuyla topu filelerinde gördü. Sarı kırmızılı taraftarlar, yaptığı hata sonrası Günay'ı yuhalarken top ayağına her geldiğinde ıslıkla protesto edildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Müsabakanın ardından büyük üzüntü yaşayan 34 yaşındaki file bekçisi, gözyaşlarını tutamadı. Sarı kırmızılı oyuncular, tecrübeli kalecinin yanına giderek destek verirken tribünlerin bir kısmı oyuncuya alkışlayarak moral verdi. Yediği gol nedeniyle çok üzgün olduğu görülen Günay, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.