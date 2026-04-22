Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yaptığı büyük hatayla taraftarın tepkisini çekti. Müsabakanın ardından gözyaşlarına boğulan tecrübeli kaleciye takım arkadaşları ve tribünlerin bir bölümü destek verdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Günay Güvenç, büyük bir hata yaparak ikinci gole sebebiyet verdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaraylı yıldız, Gençlerbirliği maçında ıslıklandı

TOPU ELİNDE KAÇIRDI

Gençlerbirliği'nin müsabakanın 83. dakikasında kullandığı köşe vuruşunda topu elinde kaçıran Günay, Lamine Traore'nin dokunuşuyla topu filelerinde gördü. Sarı kırmızılı taraftarlar, yaptığı hata sonrası Günay'ı yuhalarken top ayağına her geldiğinde ıslıkla protesto edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müsabakanın ardından büyük üzüntü yaşayan 34 yaşındaki file bekçisi, gözyaşlarını tutamadı. Sarı kırmızılı oyuncular, tecrübeli kalecinin yanına giderek destek verirken tribünlerin bir kısmı oyuncuya alkışlayarak moral verdi. Yediği gol nedeniyle çok üzgün olduğu görülen Günay, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası