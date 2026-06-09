Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmedi. Artan, "2026 Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem" olarak tarihe geçmişti.

Somali medyasında yer alan haberlere göre; 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye alınmadı.

ABD, FIFA'YI DİNLEMEDİ

Somalili futbol hakemi, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve dün İstanbul'a geri gönderildi.

ABD’nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında Somali de yer alırken; olayla ilgili FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Omar Abdulkadir Artan

2025'İN AFRİKA'NIN EN İYİ HAKEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev almak üzere seçilen ilk Somalili hakem olarak tarihe geçen Omar Abdulkadir Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

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