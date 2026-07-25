İstanbul Beykoz'da uzun yıllardır atıl durumda bulunan, hem çevre kirliliği hem de asayiş sorunlarıyla gündeme gelen otel yıkılıyor. Kamuoyunda "Metruk Otel" olarak bilinen yapının gençlik kampı ve spor tesislerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’nde yıllardır atıl durumda olan ve zamanla çevre sakinlerinin şikayetlerine konu olan metruk otelde iş makineleriyle yıkım çalışmaları başlatıldı.

Bölge için risk oluşturan yapının ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar drone ile havadan da görüntülendi.

Evsizlerin yurdu olmuştu! Beykoz'daki 'metruk otel' için harekete geçildi

"ATIL DURUMUNDNA HOŞNUT DEĞİLDİK"

Yıkım çalışmalarını değerlendiren Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, "Burası çok uzun yıllardır sahipsiz kalan, metruk otel diye adlandırdığımız otel aslında. Bizim de burayla ilgili bir hayalimiz var. Öncelikle yıkılması ve bu pisliğin ortadan kalkmasıydı. Sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber buraya çok güzel bir gençlik kampı hayal ediyoruz. Riva’nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Bu kadar atıl ve kötü durumda kalmasından hiç hoşnut değildik. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik merkezi haline getireceğiz ve Riva’yı sporun merkezi haline getireceğiz. Bugün de yıkım yaparak aslında hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Evsizlerin yurdu olmuştu! Beykoz'daki 'metruk otel' için harekete geçildi

GENÇLİK MERKEZİ YAPILACAK

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın yeniden düzenlenerek gençlere yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir merkeze dönüştürülmesinin planlandığı öğrenildi.

Evsizlerin yurdu olmuştu! Beykoz'daki 'metruk otel' için harekete geçildi

Evsizlerin yurdu olmuştu! Beykoz'daki 'metruk otel' için harekete geçildi

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