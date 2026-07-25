Katılım bankacılığı uygulamalarında kullanılan finansman yöntemleri arasında yer alan Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS), işleyişi ve meşru olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor. DTS'nin nasıl uygulandığı ve hangi esaslara göre yürütüldüğü araştırılıyor.

Faizsiz finansman modeliyle faaliyet gösteren katılım bankaları, ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla farklı finansman yöntemleri kullanıyor. Bunlardan biri olan Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS), özellikle ana satıcı ile bayiler arasındaki ticaretin daha hızlı yürütülmesini sağlarken, sistemin meşruiyeti de sıkça gündeme geliyor.

DTS (DOĞRUDAN TAHSİLAT SİSTEMİ) MEŞRU MUDUR?

Katılım bankaları da diğer bankalar gibi müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılar. Ancak faizli bankalardan farklı olarak, katılım bankalarının finansman sağlayabilmesi için gerçek bir mal alım satımının gerçekleşmesi gerekir. Yani banka, müşterinin talep ettiği ürünü önce kendi adına satın alır, ardından belirlenen kar payıyla müşteriye vadeli olarak satar.

DTS (Doğrudan Tahsilat Sistemi) meşru mudur?

Ticari hayatta özellikle ana satıcı ile bayiler arasında sürekli mal alışverişi yapılması, her işlem için ayrı murabaha süreci yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum hem zaman kaybına hem de operasyonel yükün artmasına neden olunca katılım bankaları Doğrudan Tahsilat Sistemi'ni (DTS) uygulamaya almıştır.

Bu sistemde katılım bankası, müşterisi olan bayiye genel mal alım vekaleti verir. Bayinin ana satıcıdan satın aldığı ürünler önce banka adına alınır. Daha sonra banka, bu ürünleri sözleşmede belirlenen kar payı ve vade koşullarıyla müşterisine satar. Ana satıcı, satılan mallar ve ödeme şartları hakkında bankayı bilgilendirirken, banka da ödeme günü geldiğinde satıcıya ödemesini gerçekleştirir.

DTS (Doğrudan Tahsilat Sistemi) meşru mudur?

Müşteri ise daha önce belirlenen ödeme planına göre peşinatını öder ve kalan borcunu taksitler halinde bankaya geri öder. Böylece her mal alımı için yeniden finansman başvurusu yapılmasına gerek kalmadan ticari süreç kesintisiz şekilde devam eder.

DTS'de müşterinin belirli bir satıcıdan aldığı tüm mallar banka adına satın alınır ve daha sonra belirlenen kar payı ile müşteriye satılır. Sistem gerçek bir mal alım satımına dayandığı için İslam hukuku açısından sakıncalı görülmemekte ve meşru bir finansman yöntemi olarak değerlendirilmektedir.