Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, Mars'ta devasa bir canlıya ait fosil kalıntısının keşfedildiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Kızıl Gezegen'in yüzeyinde çekildiği öne sürülen görüntüler milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken, birçok kişi görüntüde yer alan şeklin geçmişte yaşamış dev bir canlıya ait olabileceğini ileri sürdü. Akıllarda ise ''Mars'ta yaşayan canlılar var mı?'' sorusu canlandı.

Mars'ta hayat arayışına yönelik çalışmalar yıllardır bilim dünyasının en önemli araştırma başlıklarından biri olurken sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler büyük bir şaşkınlığa neden oldu. İlk bakışta fosilleşmiş bir canlıyı andıran kalıntılar bazı kullanıcılar tarafından "Mars'ta hayat olduğunun kanıtı" olarak yorumlanmıştı. İşte, görüntülerin altında yatan gerçek...

Marsta fosil kalıntısı bulunduğu iddiası sosyal medyayı salladı! İşte görüntülerin altında yatan gerçek

MARS'TA FOSİL KALINTISI BULUNDU MU?

Yapılan araştırmalara göre sosyal medyada paylaşılan görüntünün NASA tarafından yayımlanmış herhangi bir fotoğraf veya video kaydıyla bağlantısı bulunmuyor. Görselin kaynağı incelendiğinde, paylaşımın ilk olarak sosyal medya platformu X üzerinde bir kullanıcı hesabı tarafından yayımlandığı tespit edildi.

Marsta fosil kalıntısı bulunduğu iddiası sosyal medyayı salladı! İşte görüntülerin altında yatan gerçek

Aynı hesabın daha önce de yapay zeka teknolojileriyle oluşturulmuş çok sayıda içerik paylaştığı görüldü. Yapay zeka analiz sistemleriyle yapılan kontrollerde de görüntünün dijital üretim olduğu sonucuna ulaşıldı.

Marsta fosil kalıntısı bulunduğu iddiası sosyal medyayı salladı! İşte görüntülerin altında yatan gerçek

NASA'NIN ARŞİVLERİNDE BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ YOK

Mars yüzeyine ait görüntülerin büyük bölümü NASA'nın kamuya açık veri tabanlarında yer alıyor. Perseverance ve Curiosity gibi keşif araçlarının çektiği fotoğraflar düzenli olarak bilim insanları ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı, robotik kolunun ucundaki matkapla 42 adet toz haline getirilmiş kaya örneği topladı.

Yapılan kontrollerde sosyal medyada dolaşıma giren görüntüye NASA'nın resmi arşivlerinde rastlanmadı. Bu nedenle görüntünün uzay ajansına ait olduğu yönündeki iddiaların da doğru olmadığı belirtildi.

NASA'nın Curiosity gezici aracı, özçekim , 2015

Bilim insanları Mars'taki kaya oluşumlarının bazen insanlara veya canlılara benzeyen şekiller oluşturabildiğini tekrar hatırlattı. Pareidolia olarak adlandırılan ve insanların rastgele şekilleri anlamlı nesnelere benzetme eğiliminden dolayı bu tip durumların yaşanabileceği de belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası