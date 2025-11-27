NASA, Mars atmosferinde "mini yıldırım"lar buldu: Mars'ta hayat için ne anlama geliyor?
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA)’nın Perseverance keşif aracı, Mars atmosferinin elektriksel olarak aktif olduğunu gösteren ilk kanıtları elde etti. Araştırmacılar, bu keşfin Mars’ın atmosfer kimyası, iklimi, yaşanabilirliği ve gelecekteki robotik ya da insanlı görevler açısından kritik sonuçlar taşıdığını belirtti.
2021’den bu yana Mars’ın kuzey yarımküresindeki Jezero Krateri’nde görev yapan Perseverance, SuperCam isimli uzaktan algılama cihazıyla hem ses hem de elektromanyetik veriler topladı. Bu veriler, Kızıl Gezegen’in ince atmosferinde bugüne kadar belgelenmiş ilk elektriksel aktivite olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar, gezginin “mini yıldırım” olarak tanımlanan elektrik boşalmalarını, gezegen yüzeyinde dolaşan toz hortumları (dust devil) sırasında kaydettiğini açıkladı.
"KRİTİK SONUÇLAR BARINDIRIYOR"
Çalışmanın baş yazarı ve Fransa’daki Astrofizik ve Gezegenbilimi Araştırma Enstitüsü’nden gezegen bilimci Baptiste Chide, bulguların önemini şöyle açıkladı:
“Bu elektriksel boşalmalar, Mars’ın atmosfer kimyası, iklimi, yaşanabilirliği ve gelecekteki robotik ya da insanlı görevler açısından kritik sonuçlar barındırıyor.”
Chide, bu elektrik yüklerinin Mars’taki toz hareketlerini etkileyebileceğini, bunun da gezegen ikliminin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca bu boşalmaların hem mevcut robotik araçlar hem de gelecekte Mars’a ayak basacak astronotlar için güvenlik riski oluşturabileceğini belirtti.
Araştırma ekibi, Perseverance’ın iki Mars yılı boyunca yaptığı 28 saatlik kayıtları analiz etti ve toplam 55 elektriksel boşalma tespit etti. Bu boşalmaların büyük çoğunluğu toz hortumları ve toz fırtınalarının bulunduğu anlara denk geldi.
Çalışmanın ortak yazarlarından gezegen bilimci Ralph Lorenz, duyulan seslerin geleneksel anlamda yıldırıma benzemediğini belirterek, “Bu, sadece birkaç milimetre uzunluğunda küçük bir kıvılcım. Daha çok bir kamçı sesi ya da çıtırtı gibi.” dedi.
Ekim ayında yayımlanan başka bir araştırma da Mars’ta toz hortumlarının yüzlerce kilometre hızlara ulaşan rüzgârlar ürettiğini göstererek bu olayların ne kadar yaygın olduğunu doğrulamıştı. Bilim insanları, elektriksel boşalmaların triboelektrik (sürtünme kaynaklı elektrostatik) bir süreç sonucu oluştuğunu söylüyor. Toz tanecikleri birbirine sürtündükçe elektronlar birikiyor ve birkaç santimetre uzunluğunda elektrik arklarına dönüşen küçük boşalmalar meydana geliyor.
Çalışmanın yazarlarından CNRS araştırmacısı Franck Montmessin, bu olayı gündelik bir örnekle açıkladı: “Güneşli ve kuru bir günde halı üzerinde yürüyüp metal bir kapı koluna yaklaşırken hissettiğiniz küçük kıvılcım, Mars’ta tespit ettiğimiz elektrostatik boşalmaların aynısı.”