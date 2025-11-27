Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Zihni Göktay, eşini kaybettikten sonra Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. Vatandaşlar "Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? " sorusuna cevap aramaya başladı.

Bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu toplam 100 oyunda oynayan Zihni Göktay'ın şimdiler de Maltepe'de bir huzurevinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bir döneme damga vuran Lüküs Hayat operetinin unutulmaz ismi Zihni Göktay’ın son hali görenleri şoke etti. Birçok kişi Gökay'ın hayatı ve kariyerini araştırmaya başladı.

Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Son haliyle gündem oldu

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Aralık 1945 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalışan Göktay. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır.

36 yılda 72 oyunda rol almıştır. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Ayrıca birçok filmde de seslendirme yaptı.

Şu anda ise yalnızca kendini seslendirmektedir. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.

Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini oynamaya devam etmektedir.

Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Son haliyle gündem oldu

ZİHNİ GÖKTAY HUZUREVİNDE Mİ?

Zihni Göktay'ın Fenerbahçe'deki evinin yıkıldığı ve Maltepe'de bir huzurevinde kaldığı öğrenildi.

Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Son haliyle gündem oldu

ZİHNİ GÖKTAY'IN TİYATRO OYUNLARI

xxxx: Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979: Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985: Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989: Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991: Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000: Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001: Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2025: Gidiş Dönüş Moskova (Retro) - Aleksandr Galin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

İLGİLİ HABERLER HABERLER Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası