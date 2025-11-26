Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı unutulmaz yapım Postacı, televizyon ekranlarına geldi. Sevilen filmin hem konusu hem de çekildiği yerler, sinema tutkunları tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Postacı filmi Türk sinemasının sevilen yapımlardan biridir. Postacı filminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor

POSTACI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1984 yapımı olan Postacı filmi İstanbul Beşiktaş'ta çekilmiştir. Yönetmen koltuğuna Memduh Ün otururken filmde Sevtap ve postacı Adem'in başından geçenler anlatılmaktadır.

Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor

POSTACI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevtap ve postacı Adem aynı mahallede ikame etmektedir. Birbirlerine karşı gönül bağı vardıt ve gençlerin tek amacı evlenmektir.

Sevtap'ın babası ise, ağabeyi Almanya'dan dönmeden bu evliliğe karşı çıkar. Almanya'dan dönen ağabey de evliliğe onay vermez. Sevtap ise Adem'e kaçırmasıyla olayla sarpa sarar.

Postacı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Postacı filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bahar dizisi Rengin ölüyor mu? Hastalığı ortaya çıktı

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası