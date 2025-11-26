Show TV’nin üç sezondur ekranlarda olan popüler dizisi Bahar, reytinglerdeki düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan yapımın izleyici kaybı sonrası kanal, Bahar’ın yayın gününü değiştirdi, yerine yeni dizi Rüya Gibi’yi ekrana getireceğini açıkladı.

Show TV’nin son üç sezondur büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizisi Bahar, reytinglerdeki düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Salı akşamları ekrana gelen dizi, son haftalarda izleyici kaybı yaşamaya başlamıştı. Art arda gelen dramatik gelişmeler ve beklenmedik olay örgüsü, izleyicilerin ilgisini zamanla azalttı. Dizinin reytingleri de kanal için önemli bir kaygı konusu haline geldi.

Dizinin özellikle Aziz Uras’ın Seren’i aldatıp boşanması ve Bahar ile Evren’in bir türlü kavuşamaması gibi tekrarlayan dramatik sahneler izleyiciden tepki topladı. Seyirciler, aynı olayların tekrar etmesinden duydukları sıkıntıyı sosyal medyada da dile getirirken, dizinin reytinglerindeki düşüş her geçen hafta daha belirgin hale geldi.

Reytinglerde düşüş yaşayan Bahar için yeni hamle! Kanal aldığı kararı duyurdu

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından Show TV, uzun süredir merakla beklenen kararını açıkladı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal yönetimi Bahar dizisinin yayın gününü değiştirme kararı aldı. Buna göre, dizinin yeni bölümü 7 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek ve artık ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’, Pazar akşamları yayınlanacak.

YERİNE YENİ DİZİ GELDİ

Salı akşamları kanal, yeni dizi Rüya Gibi’yi izleyicilerle buluşturacak. Yeni dizinin yayın hayatına 2 Aralık Salı akşamı başlaması planlanıyor.

REYTİNGLERİ KURTARABİLECEK Mİ?

Kanalın aldığı bu karar, diziyi uzun süredir takip eden izleyiciler arasında merak ve heyecan uyandırırken, Bahar’ın yeni gününde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden tartışılmaya başlandı.

MELİN ÖZTÜRK

