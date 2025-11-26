TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz’in başrol oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, Acun Ilıcalı’dan sürpriz bir davet aldı. Ünlü ikili, “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında sahne almak üzere çağrıldı.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz’de “Eleni” ve “Oruç” karakterlerine üstlenen başarılı oyuncular, dizideki performanslarının yanı sıra ses yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Dizinin yakaladığı yüksek izlenme oranları, başrol oyuncularını televizyon dünyasının gözdesi haline getirirken, Acun Ilıcalı’nın daveti de bu popülaritenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

KATILIM ÇEKİM TAKVİMİNE GÖRE NETLEŞECEK

Yılbaşı gecesi için hazırlıkları başlayan O Ses Türkiye programın yapım ekibi, sahnede yer alacak ünlü isimleri belirleme sürecine hız verirken, Ava Yaman ve Burak Yörük’e gönderilen teklif sosyal medyada büyük heyecana neden oldu. İkilinin programa katılıp katılmayacağı ise tamamen dizinin yoğun çekim takvimine bağlı...

Yapım ekibinin programla çakışabilecek sahneleri yeniden planlamaya çalıştığı, oyuncuların katılımının da bu düzenlemelere göre netleşeceği belirtiliyor.

Ava Yaman (Eleni Miryano) - Burak Yörük (Oruç Furtuna)

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR

Özel bölümün çekim tarihi 18 Aralık olarak açıklanırken, sosyal medya kullanıcıları şimdiden geri sayımı başlattı. Dizi hayranları, sevilen ikilinin “O Ses Türkiye” sahnesinde performans sergilemesini dört gözle bekliyor. Çekim gününde Ava Yaman ile Burak Yörük’ün stüdyoda olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

MELİN ÖZTÜRK

