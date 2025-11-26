Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir inşaatta gece saatlerinde göçük meydana geldi. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çevredeki bir apartmanda yaşayanlar tehlike nedeniyle tahliye edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesinde bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda meydana gelen olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. O anlarda çalışan işçi olmaması, büyük bir faciayı önledi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

BİR BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yeri yakınında bulunan bir apartmanda yaşayanlar ise tahliye edilerek, binadan çıkarıldı. Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde killi bir toprak parçasının ana karadan ayrılıp koptuğu belirlendi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Yaşanan olayın ardından Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Çetin'in kurum müdürleri, mühendis ve teknik ekiplerle gerçekleştirdiği toplantıda çökmenin yaşandığı alanın yeniden doldurulması kararı alındı.

Kararın ardından bölgeyi çok sayıda iş makinesi ve kamyon yönlendirilerek, dolgu çalışmasına başlanıldı.

SİNEM ERYİLMAZ

