Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyünde, köpeklerin saldırısından kaçarken elektrik direğine çıkan ve saatlerce mahsur kalan bir kedi için Çoruh EDAŞ ekipleri seferber oldu. Elektrik akımını keserek güvenliği sağlayan ekipler, direkte korku içinde bekleyen kediyi indirerek sahibine teslim etti. Sahibinin duygusal anlar yaşadığı kurtarma operasyonu, çevre sakinlerinden büyük takdir topladı.

