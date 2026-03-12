Özel Güvenlik 119. temel eğitim ve 95. yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Şubat ayının son günlerinde gerçekleşen ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç tarihi yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Peki, Özel Güvenlik sınav (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavına katılan adaylar için sonuç heyecanı başladı. 2026 yılı sınav takvimine göre yıl içerisinde toplam 6 ÖGG sınavı yapılması planlanıyor. Bu yılın ilk sınavı ise şubat ayında gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuzla sonuç tarihi duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak yer aldı. Adaylar 16-18.03.2026 tarihleri arasında ÖGG sınav sonucuna itiraz edebilecek. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

Özel Güvenlik sınav (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonu. tarihini paylaştı



ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi web sitesi https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden açıklanıyor. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanarak öğrenilebiliyor.

