Türkiye’de yerli teknoloji yatırımları hız kazanırken ASELSAN ve Türk Telekom’un ortaklaşa geliştireceği yerli akıllı telefon projesi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen proje kapsamında tamamen yerli imkanlarla geliştirilecek yeni nesil akıllı telefon için çalışmalar resmen başladı. Şimdi ise kamuoyunca ''ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?'' soruları gündemin merkezine yerleşti.

Projeye ilişkin açıklamalarda Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde yerli üretimin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin artık yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke olma hedefiyle hareket ettiğini belirtti. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise şirketin kuruluşundan bu yana haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar milyonlarca haberleşme sistemi ürettiklerini ifade etti. Peki, ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Yerli üretim akıllı telefon için düğmeye basıldı!

ASELSAN TELEFON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknoloji gücünü sivil alana taşımayı hedefleyen ASELSAN, Türk Telekom ile yaptığı stratejik iş birliği kapsamında yerli akıllı telefon projesi için çalışmalarını resmen başlattı. Uzun süredir gündemde olan yerli telefon projesiyle ilgili ilk somut adımlar atılırken, cihazın çıkış tarihi de netleşmeye başladı.

Paylaşılan bilgilere göre ASELSAN ve Türk Telekom ortaklığıyla geliştirilecek yerli akıllı telefonun 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Projede yalnızca akıllı telefon üretimi değil, aynı zamanda haberleşme altyapıları ve kullanıcı cihazlarına yönelik yerli çözümler geliştirilmesi de hedefleniyor.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantılarda projenin yol haritasının oluşturulduğu belirtilirken, cihazın tamamen yerli donanım ve yazılım sistemleriyle geliştirilmesi amaçlanıyor.

ASELSAN TELEFON ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni nesil yerli akıllı telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri güvenlik altyapısı olacak. ASELSAN’ın savunma sanayisinde edindiği haberleşme ve kriptoloji tecrübesinin cihazlara entegre edilmesi planlanıyor.

Projeye ilişkin paylaşılan bilgilere göre telefonda yerli üretim işlemci kullanılacak. Ayrıca uzun ömürlü yerli batarya teknolojileri üzerinde de çalışmalar yürütülecek. Cihazın siber saldırılara ve dinleme girişimlerine karşı gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılması hedefleniyor.

Türk Telekom’un teknoloji şirketleri Argela ve Netsia’nın geliştirdiği patentli çözümlerin de projeye dahil edilmesi bekleniyor. Bu sayede de haberleşme altyapısında daha güvenli ve milli çözümler oluşturulacak.

ASELSAN VE TÜRK TELEKOM'DAN YERLİ AKILLI TELEFON!

ASELSAN ile Türk Telekom arasında imzalanan iş birliği anlaşması teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. İki şirket, Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmek amacıyla ortak çalışma başlattı.

ASELSAN’ın telefon üretimi geçmişte de gündeme gelmişti. Şirket 1997 yılında geliştirdiği ASELSAN 1919 modeliyle Türkiye’nin ilk yerli cep telefonu projelerinden birine imza atmıştı. Yeni projeyle birlikte ASELSAN’ın yıllar sonra yeniden telefon sektörüne dönüş yapması teknoloji dünyasında dikkat çekti.

