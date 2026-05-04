Savunma devinden rekor: ASELSAN piyasa değeri 2 trilyon TL’yi aştı
ASELSAN, savunma sanayisindeki yükselişini sürdürerek piyasa değeri 2 trilyon TL’yi aşan ilk şirket oldu. Hisse performansındaki güçlü artış, yatırımcı ilgisini zirveye taşırken şirket borsada tarihi bir rekora imza attı.
- ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı.
- ASELSAN, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan Borsa İstanbul'daki ilk şirket oldu.
- ASELSAN hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artış gösterdi.
- Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçen ilk şirket unvanını ASELSAN almıştı.
- Savunma sanayi hisselerine talep, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.
Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.
Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.
Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirketin piyasa değeri şöyle:
|Şirket Adı
|Piyasa Değeri (TL)
|ASELSAN
|2.015.520.000.000
|Destek Faktoring
|909.999.999.090
|Enka İnşaat
|622.800.000.000
|Garanti BBVA
|553.140.000.000
|Tüpraş
|518.789.714.760
|Koç Holding
|505.911.666.970
|BİM Birleşik Mağazaları
|441.900.000.000
|Türk Hava Yolları
|416.760.000.000
|Akbank
|374.140.000.000
|Türkiye İş Bankası
|354.749.574.300