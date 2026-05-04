POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) 33.dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Adaylar özellikle fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 33. Dönem POMEM sınav sonuçlarında son durum ne? POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. dönem sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. Özellikle fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor.

33.DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında, POMEM sürecinin başvurudan sonuçların açıklanmasına kadar ortalama 6 ila 7 ay sürdüğü görülüyor. 32. dönem POMEM’de ön başvurular 2024 yılının Aralık ayında alınmış, nihai sonuçlar ise Temmuz 2025’te açıklanmıştı.

Bu veriler ışığında 33. dönem için de benzer bir takvimin işlemesi bekleniyor. Sürecin büyük ölçüde tamamlanmış olması nedeniyle sonuçların kısa süre içinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Uzmanlara göre, 33. dönem POMEM sınav sonuçlarının Mayıs ayı sonu ile Haziran ayı ortası arasında açıklanması bekleniyor.



33. Dönem POMEM sınav sonuçlarında son durum! POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın sınav sonucu sorgulama ekranına giriş yapmak isteyen adaylar, sonuçlarını “Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası