İzmir'de 4 kardeşten 1’inin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 2'si ise taburcu edildi.

İzmir’in Konak ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 4 kardeşten 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetmişti. Kurtarılan diğer 3 çocuk ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Yangın sırasında markete gittiği öğrenilen anne ise gözaltına alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan annenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2'Sİ TABURCU EDİLDİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kardeşten 2'si ise taburcu edildi. Çocuklardan birinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta 2 Mayıs akşamında üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıkmış, 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşılmış, dumandan etkilenen 3 kardeş hastaneye kaldırılmıştı.

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı, babanın iş yerinde bulunduğu, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı öğrenilmiş, anne gözaltına alınmıştı.

