Madendeki atık suyu Çatalağaç Deresi’ne boşalttığı tespit edilen Alagöz Madencilik Şirketi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2 milyon 517 bin para cezası kesildi.

ATIK SUYU DEREYE BOŞALTILMIŞ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

2 MİLYON 517 BİN TL CEZA

Açıklamada, tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın paylaşımını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kendi hesabından paylaştı.

GİRESUN HARŞİT VADİSİ’NDE KRİZ

Giresun İdare Mahkemesi, 24 Şubat 2026'da Giresun Harşit Vadisi’nde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait sondaj makineleri alana girmek istemiş, bunun köylüler tepki göstermişti.

Bölgede maden arama faaliyeti yürütmek isteyen Alagöz Madencilik şirketinin yetkililerinin, mahkeme kararından önce vatandaşları verilen izin belgelerini göstererek ikna etmeye çalıştığı ifade edilmişti. Harşit Vadisi’ni korumakta kararlı olduklarını vurgulayan bölge halkı günlerce nöbet tutmuştu.

