Paşinyan yönetiminin "Paylaşmayın" telkinlerine ve Ermenistan'ın Ağrı Dağı simgesini pasaportlardan kaldırma kararına rağmen, Ursula von der Leyen ve Antonio Costa Türkiye sınırları içindeki Ağrı Dağı'nı "Ermenistan sembolü" olarak paylaştığı ortaya çıktı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın, Ermenistan’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde paylaştıkları fotoğraflarda Ağrı Dağı’na yer vermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

NELER OLDU?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, sosyal medya hesaplarından zirveye ilişkin yaptıkları paylaşımlarda, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Ağrı Dağı görselini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den skandal Ağrı Dağı provokasyonu! Ermeni basını ifşaladı

PAŞİNYAN'IN "EGEMENLİK" TALİMATI GÖZ ARDI EDİLDİ

Ermeni basınında yer alan iddialara göre, Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi zirve öncesinde Avrupalı liderleri semboller konusunda hassas olmaları yönünde uyarmıştı. Paşinyan’ın, “Ermenistan’a yalnızca 'egemenlik' perspektifinden yaklaşılması ve Ağrı Dağı görsellerinin paylaşılmaması” yönündeki telkinlerine rağmen, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın paylaşımlarında Ağrı Dağı’na yer verdi.

Paşinyan, Eylül 2024’te yaptığı açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti tüm komşularının toprak bütünlüğünü tanımaktadır ve kimseden toprak talebi yoktur" diyerek, Türkiye sınırları içindeki Ağrı Dağı’nın (Ararat) Ermenistan’ın sembolü olarak kullanılmasına karşı çıkmıştı. Üstelik Ermenistan hükümeti, "Gerçek Ermenistan" ideolojisi kapsamında 1 Kasım 2025’ten itibaren pasaport damgalarından Ağrı Dağı simgesini kaldırma kararı almıştı.

Paşinyan ayrıca geçtiğimiz senelerde Ağrı Dağı sembolünün 1992’de kabul edilen devlet başkanlığı armasında yer almasına parlamentoda tepki göstermişti:

"Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan’ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh’un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma bir soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var. Bu bizi yok edin anlamına geliyor. Bu tür semboller halkın psikolojisini olumsuz etkiliyor."

GEÇMİŞTEKİ "COĞRAFYA EĞİTİMİ" TEPKİSİ HATIRLARDA

AB yetkililerinin bu tutumu, akıllara eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın benzer bir paylaşımına Türk diplomasisinin verdiği cevabı getirdi. Türkiye'nin Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, o dönem Colonna’ya yönelik, "Sayın Bakan, o resimdeki Ağrı Dağı Türkiye sınırları içerisinde. Ya ziyaret amacınız konusunda kafanız karışık ya da acınası biçimde temel düzeyde coğrafya eğitimine ihtiyacınız var" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası