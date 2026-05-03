Bank of America, gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin yayımladı. Banka, piyasada oluşabilecek yeni dengelerle birlikte gümüşte sert yükseliş ihtimalinin güçlendiğini öne sürdü. Analizde, arz açığı ve altın-gümüş oranındaki oynaklığın fiyatlar üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı.

Bank of America, gümüş fiyatına ilişkin dikkat çekici yeni bir tahmin yayımladı. Banka, yıl sonuna kadar gümüşün 135 ila 309 dolar aralığında işlem görebileceğini öne sürdü.

Söz konusu tahminin alt bandının bile mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 75’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ettiği belirtildi. Geniş fiyat aralığının ise küresel jeopolitik belirsizliklerin piyasalardaki öngörü zorluğunu artırdığına dikkat çekmek amacıyla oluşturulduğu ifade edildi.

Bank of America’nın metal araştırmaları başkanı Michael Widmer, projeksiyonlarını altın-gümüş oranı üzerinden şekillendirdiklerini belirtti. Bu oran, bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteriyor. Açıklamalarda, modern dönemde altın-gümüş oranının genellikle 40:1 ile 60:1 bandında seyrettiği hatırlatıldı. 2025 yılı içinde ise bu oranın ortalama 91:1 seviyesine çıkarak tarihi zirvelere yakın seyrettiği, Nisan ayında ise 107:1 ile en yüksek seviyelerden birine ulaştığı aktarıldı. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise oranın 61:1’e kadar gerilediği bildirildi.



Son haftalarda yeniden yükselişe geçen oran, yaklaşık 60:1 seviyesinde bulunuyor. Widmer, güçlü gümüş boğa piyasalarında bu oranın tarihsel ortalamaların altına inebildiğini, bunun da fiyatlarda sert hareketlere yol açabileceğini öne sürdü.

Ayrıca 2011 yılında oran 32:1 seviyelerine gerilerken, 1980’deki “Hunt Kardeşler” döneminde 14:1 seviyesinin görüldüğü hatırlatıldı. Bu senaryoların gerçekleşmesi halinde gümüş fiyatında çok daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği ifade edildi. Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerin de gümüşü doğrudan etkilediği belirtilirken, bazı büyük kurumların altının 6.000 dolara ulaşabileceğini öngördüğü aktarıldı. Widmer, altının portföylerde hâlâ düşük ağırlıkla yer aldığını savunarak, yatırımcı ilgisindeki küçük artışların bile fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğini öne sürdü.



Gümüşün yalnızca yatırım aracı değil aynı zamanda endüstriyel bir metal olduğu hatırlatılırken, talep ve arz dengesizliğinin fiyatlar üzerinde belirleyici olabileceği ifade edildi. Gümüş piyasasında üst üste birkaç yıldır arz açığı yaşandığı ve yer üstü stokların azaldığı bilgisi paylaşıldı. Piyasalarda devam eden kıtlık ve güçlü talep eğiliminin, fiyatların uzun vadede yukarı yönlü hareketini destekleyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

